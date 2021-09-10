ZES, 'Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü' ödülünün sahibi oldu

Zorlu Enerji, 81 ilde bin 100 istasyona ulaşan ZES elektrikli araç şarj istasyonu ağı ile Sustainability Awards 2021 'Sürdürülebilirlik Ödülü' aldı.

Zorlu Enerji, 81 ilde bin 100 istasyona ulaşan ZES elektrikli araç şarj istasyonu ağı ile Sustainability Awards 2021 'Sürdürülebilirlik Ödülü' aldı.

Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik stratejisi hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği en büyük yatırımlardan biri olan elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES, ABD merkezli Business Intelligence Group tarafından, 2016 yılından bu yana her yıl, alanında dünyanın en büyük şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Sustainability Awards'ta (Sürdürülebilirlik Ödülleri) 'Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü' kategorisinde ödül aldı.

ZES, bin 100'den fazla soketle 81 ilin tamamına hizmet veriyor

Yüksek teknoloji, dijitalleşme ve inovasyon kapasitesiyle sorumlu üretim yapmayı ve yenilikçi hizmetler sunmayı hedefleyen enerji şirketi, karbon salımını kaynağından başlayarak kesmeyi hedeflediği yatırımlarına devam ediyor. 2040 yılına kadar tüm değer zincirinin karbon nötr hale gelmesi için çalışmalar yürütüp uzun vadeli pozitif değer üretmeyi amaçlayan Zorlu Enerji, ZES' le şehirlerdeki karbon salımının en aza indirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda ZES, bin 100'den fazla soketle 81 ilin tamamına hizmet veriyor.

Global çapta kazanılan ödül, Zorlu Enerji'nin vizyonunu ortaya koyuyor

İş yapış şekillerini geleceğin enerji şirketi olma yolunda tekrar gözden geçirerek; çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim performansını artırmak amaçlı yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, şunları söyledi: "Bütüncül bir bakış geliştirebilmek ve oluşturduğumuz değeri uzun soluklu kılabilmek amacı ile ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında stratejik bir yaklaşım geliştirerek, kurumsal sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu yaklaşımın bir parçası olarak; tüm operasyonlarımızda düşük karbonlu faaliyetlere yapılan yatırımlarımızı artırdığımız ve tüm değer zincirlerimizi karbon nötr hale getirmek için verdiğimiz taahhüde uygun emin adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte, elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES markamızla global çapta layık görüldüğümüz bu gibi ödüller gelecek için doğru bir vizyon ortaya koyduğumuzu bize gösteriyor. Enerji sektöründe karbon ayak izini azaltmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojileri de hayata geçirerek, gezegenimizin geleceğini korumak ve sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz sürüş

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz sürüş keyfi sunan ZES, yüksek hızlı şarj istasyonları ile aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçları 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaştırıyor. Bu gelişmeyle elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını ciddi anlamda genişleten ZES, sadece şehir içinde değil uzun mesafe sürüş gerçekleştirmek isteyen sürücülere de Türkiye'nin dört bir yanında kesintisiz sürüş imkanı sağlıyor.

Elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES ile elektrikli otomobillerin ülkemizdeki devinimini hızlandırmayı ve aynı zamanda karbon salımının azaltılmasına da katkı sağlamayı hedefleyen enerji şirketi, bilgi birikimini Doğu Avrupa başta olmak üzere çevre coğrafyalara da taşımayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı