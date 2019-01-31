Zorlu Enerji'nin Mühendislik Firmasına ABD'den Ödül

Türkiye'nin en büyük jeotermal enerji santrali Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'ni tasarlayan Zorlu Enerji'nin mühendislik firması Power Engineers'ın, ABD merkezli mühendislik yarışmasında birincilik ödülü kazandığı bildirildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'ni tasarlayan Power Engineers firmasının, ABD'nin Idaho Eyaleti'nde "Amerikan Mühendislik Şirketleri Konseyi" sponsorluğunda her yıl düzenlenen Idaho Mühendislik Mükemmellik Ödülü Yarışması'nda birincilik ödülünü aldığı belirtildi.

Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin tasarımı ile detay mühendislik ve devreye alma işlerinin Power Engineers tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, firmanın yapmış olduğu mühendislik çalışmalarının yanı sıra karşılaşılan sorunlara getirdiği yenilikçi ve hızlı yaklaşımlarının da projenin ödül almasında etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Zorlu Enerji'nin Türkiye'deki dördüncü jeotermal projesi olan Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı enerji santralleri arasında yer alıyor. Tesis, üçlü flaş kombine çevrim jeotermal santral olup 165 megavat kurulu güce sahip." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA