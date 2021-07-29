Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek
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Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek

Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yenilenebilir enerji kaynak kullanım alanlarının genişletilmesine ve elektrikli araç şarj istasyon altyapısının yaygınlaştırılmasına öncülük eden şirketlerden bir tanesi olan Zorlu Enerji, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde, elektrikli araç teknolojilerini geliştirme amacıyla kurulan...

Yenilenebilir enerji kaynak kullanım alanlarının genişletilmesine ve elektrikli araç şarj istasyon altyapısının yaygınlaştırılmasına öncülük eden şirketlerden bir tanesi olan Zorlu Enerji, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde, elektrikli araç teknolojilerini geliştirme amacıyla kurulan İTÜ Electric Vehicle (Elektrikli Araç) ve İTÜ Güneş Arabası (İTÜ ARIBA) ekiplerine destek oluyor.

Elektrifikasyon, dijitalizasyon, otomasyon ve dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimini benimseyen Zorlu Enerji, alanlarında yüksek katma değerli projelere imza atan İTÜ'lü gençlerin yanında yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaların yaygınlaştırılmasına da katkı sağlamış oluyor. Verilen bilgiye göre şirket, enerji verimliliği üzerine uluslararası prestijli yarışmalardan olan Shell-Eco-Marathon 2021'de Londra'da Avrupa Şampiyonu olmayı ve Teknofest 2021'de kendi kategorisinde birincilik elde etmeyi hedefleyen İTÜ Elektrikli Araç Takımına Altın Sponsor olurken, Belçika'da düzenlenen European Solar Challenge ve Avustralya'da düzenlenen dünyanın en prestijli güneş enerjili araba yarışması World Solar Challenge'ta derece elde etmeyi hedefleyen İTÜ Güneş Arabası (ARIBA) Ekibini de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Sponsorluk kategorisinde desteklemeye devam ediyor.

"Enerji şirketinin desteği çok anlamlı"

Enerji şirketinin desteğinin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayan İTÜ Electric Vehicle Ekibi Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Ahmet Kocabaş, "Sponsorlarımız konusunda seçici davranmaya çalışıyoruz. Prestijli ve sektöründe öncü firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz. Bize yapılan desteğin miktarından çok, tüm taraflara sağladığı faydaya, getirdiği iş birliklerine ve bizim destekçimize neler sağlayabileceğimize odaklanıyoruz. Bu kapsamda sektöründe öncü olan enerji şirketinin desteği çok anlamlı buluyoruz. Teknofest kapsamında Altın Sponsorumuz olan Zorlu Enerji'nin desteğinin karşılığı olarak altın değerindeki başarılarımızla geri döndürmek istiyoruz" dedi.

"Ülkemizin değeri Zorlu Enerji'yi temsil ettiğimiz için mutluyuz"

İTÜ Güneş Arabası (ARIBA) Ekibi'nden, Ekonomi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hale İlkçakın ise şunları söyledi: "Enerji şirketi, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak, temiz enerji teknolojilerine yön vermekle kalmayıp, dünya çapında da adından söz ettiren bir şirket. Global yarışlarımızdaki en güçlü rakiplerimizin ana destekçileri genellikle ülkelerinin en büyük yerel enerji firmaları oluyor. Bu açıdan biz de enerji şirketini ülkemizin değeri olarak temsil etme fırsatını bulduğumuz için çok mutluyuz." - İSTANBUL

Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek
Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek
Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek
Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek
Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek
Zorlu Enerji'den İTÜ'nün güneş arabası ve elektrikli araç takımına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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