Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
27.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:06
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Perşembe-Kozcağız kara yolu bölgesinde, jandarma ekipleri devriye sırasında yol kenarında yaralı şahin buldu.
Ekipler, üzerinde saçma izleri bulunan şahini veteriner hekime teslim etti.
Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz