Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
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Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

27.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:06
Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Perşembe-Kozcağız kara yolu bölgesinde, jandarma ekipleri devriye sırasında yol kenarında yaralı şahin buldu.

Ekipler, üzerinde saçma izleri bulunan şahini veteriner hekime teslim etti.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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