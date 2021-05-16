Zonguldak'ta tebrik edip evlerine gönderdi

ZONGULDAK'ta, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşlar sokaklara döküldü.

ZONGULDAK'ta, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşlar sokaklara döküldü. Madenci Anıtı önünde kutlama yapan taraftarları uyaran polis memuru, "Tamam tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun şampiyonluğunuz ama evinize gidin" dedi.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Zonguldak'ta bazı taraftarlar kutlama için araçlarıyla kent merkezine konvoy yaptı. Madenci Anıtı'nda araçlarıyla duran taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluklarını kutladı. Kısa sürede anıt önüne gelen polis ekipleri taraftarları uyardı. Bir polis memuru, "Kesinlikle kutlama istemiyoruz. Lütfen evimize gidelim. Tamam tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun şampiyonluğunuz ama evinize gidin." dedi. Polis memurunun uyarı üzerine taraftarlar alandan uzaklaştı. Gazipaşa Caddesi çevresinde de polis ekipleri, kutlama yapan taraftarları evlerine gitmesi konusunda uyardı. Mithatpaşa Mahallesi çevresinde ise bazı taraftarlar havaya ateş açarak kutlama yaptı. Polis ekipleri, ihbar üzerine bölgede havaya ateş açan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ereğli ilçesinde de PTT Kavşağında araçları ile toplanan Beşiktaş taraftarları şampiyonluk kutlaması yaptı. Kutlama yapan araç sürücülerini polis ekipleri uyardı.

- Zonguldak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN