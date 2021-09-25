ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sosyal yardım bütçesi biz göreve geldiğimizde yıllık 2 milyar liraydı, geçtiğimiz yıl bu rakam 69 milyar lirayı...