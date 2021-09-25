ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Haberler
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ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

Türk boksunun efsane isimlerinden Nuri Eroğlu adına düzenlenen, 475 erkek, 142 kadın boksörün mücadele ettiği şampiyona, final müsabakalarının ardından sona erdi.

Katılımın fazla olması nedeniyle 25 Eylül'e kadar süren şampiyonada, erkeklerde 13, kadınlarda ise 12 sıklette madalya dağıtıldı.

Erkekler 48 kiloda Muhammed Ünlü, 51 kiloda Ramazan Demir, 54 kiloda Muhammed Saçlı, 57 kiloda Melihan Başbuğ, 60 kiloda Yiğit Us, 63,5 kiloda Kerem Özmen, 67 kiloda Adem Furkan Avcı, 71 kiloda Esmail Armash, 75 kiloda Birol Aygün, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Burak Aksın, 92 kiloda Emir Büyükdağ ve +92 kiloda Berat Acar birinci oldu.

Kadınlar 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Rabia Topuz, 52 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağı, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Esra Yıldız, 63 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Sema Çalışkan, 70 kiloda Gülcan Arga, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Elif Güneri ve +81 kiloda Şennur Demir kategorilerinde birincilik elde etti.

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

ZONGULDAK - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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