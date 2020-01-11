Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki!

11.01.2020 19:35 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:04

Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, Manisaspor maçının ardından takıma sahip çıkılmamasını gerekçe göstererek, formalarını çıkarıp orta sahaya bıraktı.

MANİSA'YLE 2-2 BERABERE KALDILAR

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında ikinci yarının açılış maçında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

ŞEHRİN İLERİ GELENLERİNDEN DESTEK GELMEDİ

Sezon başından bu yana kadar paralarını alamayan futbolcular şehrin ileri gelenlerinden göremedikleri destek nedeniyle formalarını çıkarıp ortaya sahaya bıraktı. Kırmızı-lacivertli futbolcuların bu hareketi ise tribünlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: İHA