Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki!
Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, sahalarında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası eşine az rastlanılacak bir tepki yöntemi göstererek çıkardıkları formalarını orta sahaya bıraktı. Futbolcular, sezon başından bu yana paralarını alamadıkları, şehrin ileri gelenlerinin de takıma sahip çıkmadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.
Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, Manisaspor maçının ardından takıma sahip çıkılmamasını gerekçe göstererek, formalarını çıkarıp orta sahaya bıraktı.
MANİSA'YLE 2-2 BERABERE KALDILAR
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında ikinci yarının açılış maçında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.
ŞEHRİN İLERİ GELENLERİNDEN DESTEK GELMEDİ
Sezon başından bu yana kadar paralarını alamayan futbolcular şehrin ileri gelenlerinden göremedikleri destek nedeniyle formalarını çıkarıp ortaya sahaya bıraktı. Kırmızı-lacivertli futbolcuların bu hareketi ise tribünlerden büyük alkış aldı.