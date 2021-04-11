Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1
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Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Spor
Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1

STAT: DevrekHAKEMLER: Enes Kanpara (xx), İlke Akman (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Muhammet (xx), Berkan (xx), Emre (xx), İlker (xx), Rıdvan (x) (Dk.54 Hüseyin x), Enes (x) (Dk.

STAT:  Devrek

HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), İlke Akman (xx), Erdi Abdulmecit Sayar (xx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Muhammet (xx), Berkan (xx), Emre (xx), İlker (xx), Rıdvan (x) (Dk.54 Hüseyin x), Enes (x) (Dk.86 Tezcan ), Aykut Emre (xx), İhsan Furkan (xx), Oktay (xx), Haluk (xx)GÜMÜŞHANESPOR: Zeki (xx)- Musa (xx), Osman (xx), Berkan (xx), Ömer Alp (xx), Muharrem (xx), Özgür (x)(Dk.46 Raif x), Sercan (xx), Tekin (xx), Tugay (xx), Erdinç (x)(Dk.68 İlke x)GOLLER: Dk.51 Haluk(Zonguldak Kömürspor) - Dk.60 Tekin (Gümüşhanespor)SARI KARTLAR: Haluk, Rıdvan (Zonguldak Kömürspor) -  Özgür, Tekin, Sercan (Gümüşhanespor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Tezcan (Zonguldak Kömürspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı.

- Zonguldak
Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1
Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1
Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor: 1-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:31:26. #1.16#
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