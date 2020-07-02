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Zonguldak Kömürspor'da tüm futbolcular karantinaya alındı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'da mücadele eden Zonguldak Kömürspor futbolcusu ismail Güven'in koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından tüm futbolcular evlerinde karantinaya alındı.

Zonguldak Kömürspor'da tüm futbolcular karantinaya alındı
02.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:44

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'da mücadele eden Zonguldak Kömürspor futbolcusu ismail Güven'in koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından tüm futbolcular evlerinde karantinaya alındı.

TFF'nin 2'nci ligin 18 Temmuz'da başlayacağını duyurması üzerine Zonguldak Kömürspor, ilk antrenmanını geçen pazartesi yaptı. Futbolcu ve teknik heyete, salı günü ise Covid-19 testi yapıldı. TFF, aynı gün ise liglerin iptal edildiğini ve kalan maçların oynanmayacağını açıkladı. Karar üzerine futbolcular ve teknik heyet memleketlerine döndü. Futbolculardan İsmail Güven'in koronavirüs test sonucu ise pozitif çıktı. İsmail Güven, tedavi altına alınırken ikinci testin sonucu beklendiği öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hemen kulüp yöneticileriyle görüşerek diğer futbolcuların evlerinde kendilerini izole etmesi istendi. Kulüp yöneticilerinin ulaştığı futbolcular, evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındı. Futbolcuların herhangi bir sağlık sorunu yaşadıklarında sağlık yetkililerine haber vermeleri istendi.

Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, futbolcularının sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Futbolcularıma yapılan test sonucunda İsmail Güven'de Covid-19'a rastlandı. Futbolcuma geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah biran önce atlatarak sağlığına kavuşacaktır. Diğer futbolcularımızda memleketlerinde karantina altında. Hepsinin sağlıklarını yakından takip ediyoruz. Camiamıza geçmiş olsun" dedi.

- Zonguldak

Kaynak: DHA

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