Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Çufalı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çufalı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Rektör Çufalı, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" ve yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden kaliteli olduğunu, bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını belirten Çufalı, "Anadolu Ajansının hem fotoğrafları hem de haberleri gerçekten çok güzel ve kaliteli. İlgiyle takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz