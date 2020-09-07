Zırhlı para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Zırhlı para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zırhlı para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

07.09.2020 22:24 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:29

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zırhlı para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İlçedeki 4 ayrı bankaya ait parayı taşıyan Hüseyin Görgülü yönetimindeki 06 CBA 792 plakalı zırhlı para nakil aracı Pamukkale Mahallesi Akköy yolu 2. kilometresinde Kazım Kozhan idaresindeki 45 SC 7871 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile zırhlı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, araç içerisinde bulunan 3 kişiyi kurtarmak için yardım etmek istedi. Aracın zırhlı ve kilitli olması nedeniyle vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kazada para taşıma aracında sıkışan sürücü Görgülü ile görevliler Kadir Hız ve Cemal Uygur Alp, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkartıldı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zırhlı araç içerisinde yüklü miktarda para olduğunun öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Yarım saat süren para nöbetinin ardından özel şirket tarafından kaza yerine güvenlik görevlileri ile birlikte yeni bir zırhlı araç getirildi.

Jandarma gözetiminde kırık camdan giren yetkililer, yüklü miktardaki paraları tek tek kontrol edip, kaydını tuttu.

Kaza yapan araçtan çıkarılan çuvallar dolusu para, kent merkezine götürülmek üzere yeni zırhlı araca taşındı.

Zırhlı para nakil aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: AA

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