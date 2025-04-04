Ziraat Türkiye Kupası yarı final tek maç mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu için kupa formatında önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeye göre hem çeyrek final hem de yarı final karşılaşmaları artık tek maç üzerinden oynanacak. Bu değişiklikle birlikte, kupa maçlarının heyecanı daha da artarken, taraftarlar "Ziraat Türkiye Kupası yarı final kuralları nedir?" ve "ZTK yarı final maçları hangi tarihte oynanacak?" gibi soruların yanıtlarını da arıyor. İşte güncel bilgilerle Ziraat Türkiye Kupası yarı final formatı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre, yarı final müsabakaları tek maç eleme usulüyle oynanacaktır. Bu karar, çeyrek final maçları için de geçerlidir. Yani iki ayaklı eleme sistemi yerine, takımlar artık tek bir karşılaşma üzerinden finale çıkma mücadelesi verecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı finalde Trabzonspor-Göztepe ve Konyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaları kazanacak ekipler, adını finale yazdıracak.