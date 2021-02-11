Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ATV'de değil mi? İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş ZTK çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?