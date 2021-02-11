Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ATV'de değil mi? İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş ZTK çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Çeyrek final karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
KONYASPOR - BEŞİKTAŞMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı 11 Şubat Perşembe 2021 günü (bugün) saat 20:45'de başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞMAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.
MAÇ ATV'DE DEĞİL Mİ?
Bugün ATV'de Bir Zamanlar Çukurova dizisi olacağı için maç yayınlanmayacak. Maçı ASpor 'dan izleyebilirsiniz.
11 ŞUBAT ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA?
11 Şubat Perşembe İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş ZTK çeyrek final maçı A Spor kanalında yayınlanacaktır. Youtube üzerinden maçı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!
KONYASPOR - BEŞİKTAŞMAÇI HAKEMLERİ KİM?
ALİ PALABIYIK(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
HALİL UMUT MELER(VAR)
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
HALİL SERDAR CEVHEROĞLU(Temsilci)
GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)
SERKAN ATALAY(Temsilci)