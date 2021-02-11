Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV'de neden yok? Maçlar ATV'de yayınlanmıyor mu? Maç hangi kanalda? ATV ve ASpor yayın akışı!
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Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV'de neden yok? Maçlar ATV'de yayınlanmıyor mu? Maç hangi kanalda? ATV ve ASpor yayın akışı!

11.02.2021 17:36 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:40
Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV'de neden yok? Maçlar ATV'de yayınlanmıyor mu? Maç hangi kanalda? ATV ve ASpor yayın akışı!

ZTK çeyrek final maçları tüm hızıyla devam ediyor. Normalde bazı maçlar ATV'de yayınlanıyordu. Fakat bugün yayın akışında maç olmadığı görülüyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maçlar hangi kanalda oluyor? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol severler ZTK çeyrek final maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

ZTK maçları ASpor ve ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Bazı günler ATV'de yayınlanırken bazı zamanlarda ise ASpor kanalında yayınlanıyor.

11 Şubat Perşembe bugünkü maçlar ASpor ekranlarında olacak. Bugün ATV'de Bir Zamanlar Çukurova dizisi yayınlanacak.

11 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI (AKŞAM SAATLERİ)

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Bir Zamanlar Çukurova

00:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Demir Grup Sivasspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçı 11 Şubat Perşembe 2021 günü (bugün) saat 17:45'de başlayacaktır. Maç birazdan başlayacak. Maç ASpor'da yayınlanacak.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçı 11 Şubat Perşembe 2021 günü (bugün) saat 20:45'de başlayacaktır. Maç birazdan başlayacak. Maç ASpor'da yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçı ATV'de neden yok? Maçlar ATV'de yayınlanmıyor mu? Maç hangi kanalda? ATV ve ASpor yayın akışı!

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12053

Polarizasyon : H (Yatay)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

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