Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 Serik Belediyespor: 0
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Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 Serik Belediyespor: 0

25.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:11
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 Serik Belediyespor: 0

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan Dakikalar

20. dakikada Furkan Soyalp'ın sol kanattan yerden pasında ceza sahası içinde Andre Felipe düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

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41. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.

51. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Mehmet Erdem'in plase vuruşu az farkla dışarı gitti.

72. dakikada Erdem'in sol kanattan içeriye çevirdiği topla buluşan Mirallas meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

76. dakikada Maxim'in ceza sahası içinden vuruşu kaleci Ahmet'ten döndü. Muhammet Demir önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Özgür Ertem xx, Emir Eray Eyisoy xx,

Gaziantep Futbol Kulübü: Çağlar xx, Ulaş xx, Kubilay xx, Jefferson xx, Andre Felipe xx (Muhammet Demir dk. 67 xx), Oğuz Ceylan xx (Olkowski dk. 46 x), Kozulj xx (Mirallas dk. 61 x), Erdem xx, Sousa xx (Mirza dk. 46 x), Enver Şahin xx (Maxim dk. 61 x), Furkan.

Yedekler: Burak Bozan, Djilobodji, Toşca, Kenan Özer, Vetrih

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Serik Belediyespor: Ahmet Özden x, Ercan x (Sefa dk. 65 x), Atakan x, Mahsun x (Murat dk. 54 x) Bahadır x, Gökay x, Sinan (İbrahim dk. 77 x ) Emre x, Erkan x (Mustafa dk. 77 x), Yusuf x, Furkan Bildir x. (S. Kalaycı dk. 54 x)

Yedekler: Doğukan, Batuhan, Onur, Ali, Ahmet

Goller: Felipe (dk. 20), Mirallas (dk. 72), Muhammet Demir (dk. 76) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Jeferson (Gaziantep FK), Murat Gürbüzerol, Sefa (Serik Belediyespor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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