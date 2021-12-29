Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 4 Bodrumspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Bodrumspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Bodrumspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada sol taraftan Biglia kullandığı serbest vuruşta içeri ortasını yaptı. Kale önünde Luckassen'in yaptığı kafa vurulunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
25. dakikada Luckassen'in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Adnan Uğur topla buluştu. Adnan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
32. dakikada Biglia'nın ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
43. dakikada kaleci Egemen Gençalp'in hatalı pası sonrasında Erhun Öztümer topla buluştu. Erhun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vato'nun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Kamil Çetin xx
Fatih Karagümrük: Utku Yuvakuran xx, Baniya xx, Luckassen xxx, Burak Bekaroğlu xx, Alpaslan Erdem xx, Biglia xxx (Efe Tatlı dk. 57 x), Adnan Uğur xx (Levent Mercan dk. 69 x), Erhun Öztümer xx, Borini xxx (Serhat Ahmetoğlu dk. 79 x), Tunay Torun xx (Samed Onur dk. 57 x), Arvaladze xxx (Bahattin Demircan dk. 79 x)
Yedekler: Yavuz Aygün, Balkovec, Salih Dursun, Zukanovic, Salibur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Bodrumspor: Egemen Gençalp xx, Medeni Bingöl xx (Habib Biçer dk. 73 x), İsmail Tarım xx, Muhammet Aran xx, Ali Eren İyican xx (Harun Kavaklıdere dk. 46 x), Samet Yalçın xx, Erkan Değişmez xx, Adem Metin Türk xx (Omar Imeri dk. 46 x), Apti Mert Çayir xx (Oğuzhan Doğan dk. 46 x), Cenk Şen xx, Celal Dumanlı xx (Berk Ünsal dk. 46 x)
Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Burhan Eşer, Kadir Arslan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Luckassen (dk. 11), Borini (dk. 25), Biglia (dk. 32), Vato (dk. 43) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL