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Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Yılport Samsunspor: 1 (İlk yarı)

1 üstünlüğü ile tamamlandı.

05.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:58
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Yılport Samsunspor: 1 (İlk yarı)

1 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Mykoa Moroziuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


27. dakikada sağ kanattan Yan Sasse'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Scepovic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


31. dakikada Samsunspor savunmasının hatasında topu kapan Scepovic kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı. 3-0


42. dakikada Onur'un kullandığı köşe atışında savunmayı aşan topu önünde bulan Aytaç meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1


Stat: Didi


Hakemler: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Ali Tuna xx


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Mykola Moroziuk xxx, Dimitris xx, Burak Albayrak xx, Yusuf Acer xx, Oğuz Kağan Güçtekin xx, Atakan Akkaynak xxx, Amedej Vetrih xxx, Muhammed Çelik xxx, Yan Sasse xx (dk. 45 Emir Han ?), Marko Scepovic xxx


Yedekler: Gökhan, Boğaçhan, Talbi, Attamah, Oğulcan, Diomande, Orhan, Berkay, Eren


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Samsunspor: Ahmet Altın x, Aytaç Sulu xx, Ercan Yazıcı x, Nuri Terliksiz xx, Erkam Reşmen x, Oğuz Gürbulak x, Samed Kılıç x, Ramazan Çevik x, Onur Eriş x, Samet Asatekin xx, Ahmethan Köse x


Yedekler: Furkan, Atabey, İlyas, Ferhat, Gökhan, Enes, Bahattin


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Goller: Moroziuk (dk. 18), Scepovic (dk. 27 ve 31) (Çaykur Rizespor), Aytaç Sulu (dk. 42) (Yılport Samsunspor) - RİZE

Kaynak: İHA
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