Haberler » Spor » Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu) - Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

1 eşitlikle sona erdi.

15.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:42
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

1 eşitlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


69. dakikada sol kanatta topla buluşan Samudio'nun ortasında ceza sahası içinde Vetrih kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı çıktı.


71. dakikada Seri'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu auta gitti.


90. dakikada Martin Linnes'in havadan pası ile altıpas sol tarafında topla buluşan Adem Büyük rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını uzak direğe doğru gönderdi. Arka direkte Emre Mor bomboş durumda topu ağlara yolladı. VAR'dan gelen uyarı sonra hakem Halis Özkahya, pozisyonu inceleyerek golü iptal etti.


Stat: DİDİ


Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Bozbey xx


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Talbi xx, Burak xx, Melnjak xxx, Vetrih xx, Oğuz Kağan xx (Abdullah Durak dk. 80 ?), Garmash xx (Skoda dk. 60 xx), Samudio xxx, Boldrin xxx, Oğulcan xx (Orhan dk. 88 ?)


Yedekler: Tarık, Abarhoun, Atakan, Emir Han, Diamonde, Muhammet, Eren


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Galatasaray: Okan Kocuk xx, Şener xx, Donk xx, Marcao xx, Linnes xx, Seri xx (Emre Mor dk. 77 xx), Lemina xx, Ömer Bayram xx, Feghouli xxx, Emre Akbaba xxx (Adem dk. 88 ?), Falcao xx (Taylan dk. 77 xx)


Yedekler: Muslera, Ahmet Yılmaz, Selçuk, Belhanda, Ferreira, Emin, Nagatomo


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Boldrin (dk. 38) (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (dk. 39) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Boldrin (Çaykur Rizespor), Marcao (Galatasaray) - RİZE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler