Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmasında Formül Erbaaspor'u konuk eden TFF 3. Lig ekibi Belediye Derincespor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmasında Formül Erbaaspor'u konuk eden TFF 3. Lig ekibi Belediye Derincespor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak tur atladı.

Stat: Derince Belediye Sentetik Çim

Hakemler: Cansu Tiryaki xx, Harun Pekyürek xx, Berkay Salman xx

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Bertuğ Başdemir xx (Kemal Kazan dk. 86 ?), Kadir Torbacı xx, Ufukcan Engin xx (Mesut Can Tunalı dk. 70 x), Mert Somay xxx (Uğurcan İkikardeş dk. 70 x), İlker Cihan xx, Ramazan Özkabak xxx (Melih İnan dk. 63 x), Tayfun Kırca xx, Berkay Çakır xx, Ahmet Hakan Demirli xx, Muhammet Fatih Yıldırım xx

Teknik Direktör: Murat Parlak

Formül Erbaaspor: Ahmet Gül xx, Berat Boz xx, Halil İbrahim Pekşen xx, Alperen Topçular xx, Yasin Hatipoğlu xxx (Mümin Uyar dk. 75 x), Alhan Kurtoğlu xx (Emirhan Çavuş dk. 66 x), Durmuş Can Efe Çakmak xx (Rıfat Can Aslan dk. 86 ?), Batuhan Kaya xx, Yahya Kemal Baki xx, Kadir Mert Örentepe xx, Olcay Meydan xx (Ali Can Özer dk. 66 x)

Teknik Direktör: Hasan Basri Kara

Goller: Mert Somay (dk. 22), Ramazan Özkabak (dk. 27) (Belediye Derincespor), Yasin Hatipoğlu (dk. 38) (Erbaaspor)

Sarı kartlar: Volkan Mert Korkmaz, Kadir Torbacı, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet hakan Demirli (Belediye Derincespor), Alperen Topçular (Erbaaspor) - KOCAELİ

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Gülben Ergen Burak Yamantürk
Spor Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 2 Formül Erbaaspor: 1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 18:21:30. #1.17#