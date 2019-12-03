Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1

03.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:43

Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar



2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bammou sol kanattan ceza sahasına içene gönderdiği ortaya Efecan'ın güçlükle yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.



4. dakikada Alanyasporlu Salih'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda kale önüne havalanan topa penaltı noktasında yükselen Tzavellas'ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı. 1-0



13. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Onur'un sağ kanattan arka direğe ortasında Campos'un kafa şutu yandan auta gitti.



16. dakikada Alanyaspor atağında rakibine şık bir çalım atan Efecan sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Campos, kafa vuruşunu kaleci İrfan bu topu tokatlayarak kornere attı.



28. dakikada Efecan'ın ortasında Kaan sol çaprazdan gelişine oldukça sert vurdu. Kaleci topu İrfan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



31. dakikada gelişen Adanaspor atağında Eren cezaalanı önünde sert vurdu ancak top kaleci Haydar'da kaldı.



48. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Tzavellas'ın yüksek gönderdiği topu Efecan ceza alanı içinde geriden koşu yapan Yacine Bammou'ya indirdi. Yacine'nin gelişine vuruşu ise ağlarla buluştu. 2-0



56. dakikadaki Adanaspor kontratağında topu hızla rakip sahaya taşıyan Umut'un pasında koşu yapan Roni topu kontrol etti. Ceza sahasına giren Roni'nin şutu ağlarla buluştu. 2-1



58. dakikada santranın hemen ardından gelişen Alanyaspor atağında hızlı paslarla rakip sahaya giren Campos, boştaki arkadaşı Bammou'ya aktardı. Rakiplerini çalımlayan Bammou sert vurdu ve meşin yuvarlak kaleci İrfan'ın sağından ağlarla buluştu: 3-1



66. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında taç çizgisinde topu hızla süren Bammou son çizgide topu durdurarak ceza sahasına girdi. Önünü boşaltan Bammou direkt kaleye gönderdi ve kendinin 3. takımının 4. golünü ağlara gönderdi: 4-1



88. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu ceza sahası çaprazına taşıyan Bakasetas, topu ceza sahasına geriden gelen Campos'un koşu yoluna gönderdi. Topa yetişen Campos bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluştu: 5-1



Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx



Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Kaan xx (Veysel Karani Ünal dk. 74 x), Onur xx, Tzavellas xxx, Caulker xxx, Ceyhun xx, Salih xxx (Musa Çağıran dk. 62 x), Efecan xxx, Umut Güneş xx, Campos xxx, Bammou xxx (Bakasetas dk. 69 xx)



Yedekler: Eray Birniçan,, Wanderson, N'Skala, Welinton, Siopis, Hamza Özdemir



Teknik Direktör: Erol Bulut



Adanaspor: İrfan Can x, Serdar xx, Abdulkadir x (Hakan dk. 57 x), Eren xx (Marvin Sinan Büyüksakarya dk. 64 ?), Utku xx, Enes x, Kağan xx, Özgür x, Evren xx (Veli dk. 75 x), Okan x, Dos Reis x



Yedekler: Goran Karacıc, Moussa, Özkan, Semir



Teknik Direktör: Engin İpekoğlu



Goller: Tzavellas (dk. 4 ve 48), Bammou (dk. 58 ve 66), Campos (dk. 88) (Alanyaspor), Umut (dk. 56) (Adanaspor),



Sarı kartlar: Özgür, Evren (Adanaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA