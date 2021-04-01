Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi
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Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi

Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

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Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Ziraat Katılım Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını yaptı. 30 Mart'ta gerçekleştirilen kira sertifikası ihracının tutarı 250 milyon TL ve vadesi 6 ay olup, 3 ayda bir olmak üzere 2 adet kupon ödemesi (kar payı ödemesi) yapılacak.

Başarılı bir şekilde tamamlanan ihraçta getiri oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilan ettiği yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi oranı üzerine 2 puan ilave edilmek suretiyle hesaplanacak.

"Gelen talepten memnunuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, gelen talepten memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ziraat Katılım olarak bugün toplamda 79. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 28 milyar TL olurken, bu son sukuk ihracımızla ürün gamımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Enflasyona endeksli icara sukuk ihracımız ile müşterilerimize daha kaliteli ve farklı ürünler sunarken, kaynak çeşitliliğimizi de artırmış bulunuyoruz. Bu minvalde, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yeni ürün ve hizmetlerimizle katılım finans sisteminin gelişmesi yolunda güçlü adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Karakütük, "Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım finans sisteminin ruhunu temsil eden 'Paylaştıkça daha fazlası' ilkemizle büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılı içinde 23 farklı kira sertifikası ihracı gerçekleştiren Ziraat Katılım, toplamda 12,5 milyar TL fonlama temin etti. Ziraat Katılım 2021 yılı başından bugüne kadar ise 7 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 2,7 milyar TL fonlama temin etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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