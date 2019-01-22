Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Gelen tepkiler üzerine Ziraat Bankası açıklama yayımladı.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Nihat Özdemir'e söylediği "İnşallah Fenerbahçe'yi küme düşüreceğiz" sözleri sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"TAMAMEN BİR ŞAKADAN İBARET"

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Ziraat Bankası, şu ifadelerin yer aldığı bir mesaj paylaştı: "Genel müdürümüzün güzide bir futbol takımımızla ilgili dost ortamında tamamen bir şakadan ibaret cümlesinin dün akşamdan itibaren amacından saptırılarak bazı kesimlerce kullanıldığı görülmektedir.

Hem genel müdürümüzün hem de bankamızın Türk futboluna ve takımlarımıza verdiği değer, duyduğu saygı tartışma konusu yapılamaz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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YORUMLAR (8)

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    Sen gec onu. Önce gazla sonra viraji almaya cabala…Bu sakayi ben yapsam saka olur. Ama sana yakismaz. Sakasi daha kötü gerceginden. Böle bi makam temsil ediyorsan sana yakismaz bu saka. Özür dile bari, bosta bulundum oldu de ki, anlayisli karsilansin. Sakamis… puhhh
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