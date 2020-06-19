Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Memurların mesai saati dışında tuttukları nöbetlerle ilgili tartışma son buldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği kararla, söz konusu nöbetler fazla çalışma olarak kabul edilecek.

Ziraat Bankası, normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekleyerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir "Destek Kredisi" ürünü hayata geçirdi.

6 AYI GERİ ÖDEMESİZ 36 AY VADELİ KREDİ İMKANI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Bankamız üye işyeri statüsündeki işletmeler ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda yararlanabilecek.

"EKONOMİYİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" denildi.

KİME NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

Kaynak: DHA