Ziraat Bankası'ndan ikinci el araç alış-satışta "Güvenli Ödeme Sistemi" Ziraat Bankası, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı.

Ziraat Bankası, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışan söz konusu sistem sayesinde, noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerine ilişkin tutarların ödenmeme riski ortadan kaldırılarak dolandırıcılık girişimleri önlenecek ve tarafların nakit taşıma zorunluluğu da bulunmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Güvenli Ödeme Sistemi ile Ziraat Bankası müşterilerine ikinci el araç alış satışlarında onların hayatını kolaylaştıran bir çözüm sunuyoruz. Bu sistemle müşterilerimiz taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Kırbaş, müşterilerin ödeme ve tahsilat süreçlerinde de yeni dijital uygulamalara ve daha mobil çözümlere ihtiyaç duyduklarını ancak geleneksel yaklaşımla hareket eden müşterilere de hitap edebilmek adına uygulamayı hem mobil/internet bankacılığı hem de şube kanalıyla kullanıma sunacaklarını kaydetti.

Alıcı ve satıcıların Ziraat Bankası'nda bulunan hesaplarını seçerek sistemde kayıt oluşturmaları dışında ayrıca bir para transfer işlemi yapmalarına gerek bulunmadığını belirten Kırbaş, işleme ilişkin referans numarasının yazılmasıyla noterde işlemlerin tamamlanmasını müteakip para transferinin hafta sonu dahil, otomatik olarak anında gerçekleştirileceğini, hafta içi mesai saatlerinde araç alım-satım işlemlerine zaman ayıramayan müşterilerin Ziraat Bankası mobil/internet bankacılığı kanalıyla işlemlerini başlatarak nöbetçi noterlerde hafta sonu da alım-satım işlemlerini yapabileceklerini belirtti.

Güvenli Ödeme Sistemi'nde para ile temas sıfırlanıyor

Türkiye'de günlük 30 bin civarında ikinci el araç alım satım işlemi gerçekleştiğini belirten Kırbaş, "Güvenli Ödeme Sistemi ile araç alış-satış işlem sürelerinin kısalmasına ve dolayısıyla noterliklerde yaşanan yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlanacak. Sistem, içinden geçmekte olduğumuz salgın döneminde para ile teması sıfırlaması açısından da ayrıca önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kırbaş, ödeme ve tahsilat çözümleri başta olmak üzere bankacılık operasyon çözümlerinde yıllardır sektöre yön veren banka olduklarını belirterek, "Türkiye Noterler Birliği, müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına güvenli ödeme projesinde sürekli destek vererek önemli katkılar sundu. Verimliliği artıracak ve riskleri yönetmeye yardımcı olacak benzer projelerde de kendileriyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA