Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
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Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor

Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Ziraat Bankası'nda öğleden sonra yaşanan sistem arızası nedeniyle; mobil şube, internet şube ve ATM'ler devre dışı kaldı. Kısa süre içinde sorun çözülürken, konu sosyal medyada da gündem oldu. Yüzlerce tweet atan kullanıcılar, Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da aynı durumun yaşanmasına sitem etti.

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük hizmet kesintisinin üzerinden henüz bir hafta geçmemişken, benzer bir durum da Ziraat Bankası'nda yaşandı. Kamu bankasında saat 14.00 sıralarında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle; internet şube, mobil şube ve ATM'ler devre dışı kaldı. Ancak sorun kısa süre içinde düzeltildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ziraat Bankası'nda gerçekleşen hizmet kesintisi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların yüzlerce tweet atması sonrası "Ziraat Bankası" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da benzer bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

İşte atılan tweet'lerden bazıları:

Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü! Müşteriler kısa süreliğine işlem yapamadı
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü! Müşteriler kısa süreliğine işlem yapamadı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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