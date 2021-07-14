Ziraat Bankası'ndaki sistem arızası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! Tepki tweetleri yağıyor

Ziraat Bankası'nda öğleden sonra yaşanan sistem arızası nedeniyle; mobil şube, internet şube ve ATM'ler devre dışı kaldı. Kısa süre içinde sorun çözülürken, konu sosyal medyada da gündem oldu. Yüzlerce tweet atan kullanıcılar, Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da aynı durumun yaşanmasına sitem etti.

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük hizmet kesintisinin üzerinden henüz bir hafta geçmemişken, benzer bir durum da Ziraat Bankası'nda yaşandı. Kamu bankasında saat 14.00 sıralarında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle; internet şube, mobil şube ve ATM'ler devre dışı kaldı. Ancak sorun kısa süre içinde düzeltildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ziraat Bankası'nda gerçekleşen hizmet kesintisi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların yüzlerce tweet atması sonrası "Ziraat Bankası" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da benzer bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

İşte atılan tweet'lerden bazıları: