Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonu "Çalıkuşu" oldu

Balıkesir'de düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Çalıkuşu Spor Kulübü birincilik elde etti.

Balıkesir'de düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası'nda Çalıkuşu Spor Kulübü birincilik elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Erdek ilçesinin İlhanlar köyünde 25 kulüpten 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Bursa'dan Çalıkuşu Spor birinci, Söke Belediyespor ikinci, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, zıpkınla balık avı sporuna ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu şampiyonayı salgın nedeniyle bir süredir yapamıyorduk. Şampiyonaya yüksek katılım olmasından mutluyuz. Balıkesir ve Erdek kıyı şeritleri bu şampiyona için çok uygun. Şampiyonaya katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er