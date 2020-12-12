Zinedine Zidane, Madrid derbisi öncesi favorisinin Atletico Madrid olduğunu duyurdu
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Zinedine Zidane, Madrid derbisi öncesi favorisinin Atletico Madrid olduğunu duyurdu

12.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:12
Zinedine Zidane, Madrid derbisi öncesi favorisinin Atletico Madrid olduğunu duyurdu

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle koltuğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Atletico Madrid derbisi öncesi La Liga'da şampiyonluk favorisinin Atletico Madrid olduğunu söyledi.

La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla zor günler geçiren Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, lig şampiyonluğu için ezeli rakipleri Atletico Madrid'i favori gösterdi.

Bugün oynayacakları Madrid Derbisi öncesinde konuşan Fransız teknik adam, "Tabii ki şampiyonluğun favorisi Atletico. Sahada yaptıklarıyla bunu ispatladılar" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU ŞEYLER YAPIYORLAR"

Rakiplerinin zirvede yer almasının şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Zidane, "Sahada doğru şeyler yapıyorlar. Her sezon zirve yarışının içinde olmayı başardılar" şeklinde konuştu.

DEV DERBİ SAAT 23.00'DA

La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Real Madrid-Atletico Madrid derbisi 12 Aralık Cumartesi günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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