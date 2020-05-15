Zinedine Zidane'ın Şampiyonlar Ligi Tarihinde Attığı En Güzel Gol
Zinedine Zidane'ın 2002 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Glasgow'da oynanan Bayer Leverkusen maçında attığı harika vole golü, Fransız Futbolu tarafından Şampiyonlar Ligi tarihinin en güzel golü seçildi.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Zinedine Zidane'ın 2002 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Glasgow'da oynanan Bayer Leverkusen maçında attığı harika vole golü, Fransız Futbolu tarafından Şampiyonlar Ligi tarihinin en güzel golü seçildi.
Kaynak: Dugout