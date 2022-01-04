Zincir marketten pes dedirten indirim! 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler - Haberler Ekonomi
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Zincir marketten pes dedirten indirim! 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Zincir marketler, dolar kurundaki düşüş sonrası üst üste indirim açıklaması yapmıştı. Ancak vatandaş indirimlerin etiketlere yansımamasından şikayetçi. Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketinde yapılan indirim vatandaşı çileden çıkartacak cinsten. Ünlü market zinciri, 5 litrelik ayçiçeği yağında sadece 1 lira indirim yaptı. 22 Aralık'ta 109.90'dan satılan yağ, 1 Ocak itibarıyla 108.90'dan satılmaya başlandı.

Son dönemde gıda fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Dövizdeki artışı bahane edip fiyat artıranlar, ne yazık ki kurdaki düşüş sonrası aynı hızla fiyat indirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayında yaptığı açıklamayla firmalara indirim çağrısı yapmıştı. Erdoğan, "Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası zincir marketler üst üste indirim açıklaması yapmıştı. Marketler fiyatlarda yüzde 30'lara varan indirime gittiğini duyurdu. Ancak markete giden vatandaşlar, etiketlerde bir indirim olmamasından şikayetçi.

Zincir marketten pes dedirten indirim! 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler

Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketinden gelen indirim haberi ise vatandaşı çileden çıkartacak cinsten. 22 Aralık tarihinde 5 litrelik ayçiçek yağını 109.90'dan satan zincir market, 1 Ocak tarihinde aynı marka yağda indirime gitti. Ancak indirim miktarı hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Fiyatı 1 lira düşüren zincir market, yeni yılla birlikte söz konusu yağı 108.90'dan satmaya başladı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (3)
zırzop:Zabıtalarla olacak iş değil bu, merkezi mekanızma kurulması gerek, e devlet gibi ordan ürünlerin 1 yıllık veya anlık fiyat performansını gramaj, kilo performansını alıp ona göre zabıtaları yönlendireceksin, şu firmanın satışlarını denetle diye satış rakamıyla sistemdeki doğrumu diye sık sık denetlettireceksin böyle kagıt kalem al dolan olacak iş değil, Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Fakır:denetleme mekanizması yok, herkes kafasına göre fiyat biçiyor, olan vatandaşa oluyor. Cevap Yaz 19 127 Yayından Kaldır
HAKAN ARSLANOĞLU:Marketlerde zerre kadar suç yok ki, bütün suç halkımızda. 10 gün kesinlikle marketler ciddi boykot edilip bir kişi bile gitmeyecek. o kadar gıda ellerinde kalıp bozulsun nasıl zarar ediyorlar o zaman görecekler vatandaşla dalga geçmeyi.. Cevap Yaz 21 202 Yayından Kaldır
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