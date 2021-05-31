Zincir marketlere yeni düzenleme yolda
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Zincir marketlere yeni düzenleme yolda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı alışveriş merkezleri ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılması talimatı üzerine hükümet harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı alışveriş merkezleri ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifinin çalışmalarının hızlandırılması talimatı üzerine hükümet harekete geçti. Küçük esnafı korumak için harekete geçilen düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre olacak.

Düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri ise zincir marketlerin çalışma saatleri. Bu kapsamda küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.

Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Ancak AVM'lerin de haftanın bir günü kapalı olması formülünün korona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

Öte yandan, yeni açılacak AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olacak. Hükümetin hazırladığı düzenlemede zincir marketlerdeki ürün çeşitliliği de ele alınacak. Alanı bin 500 metre karenin altında olan zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.

Bin 500 metre kareden büyük zincir marketler ise bu ürünlerin satışını yapabilecek.


Zincir marketlere yeni düzenleme yolda
Zincir marketlere yeni düzenleme yolda
Zincir marketlere yeni düzenleme yolda
Zincir marketlere yeni düzenleme yolda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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