Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz
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Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz

16.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:32

İtalyan devi Juventus'un son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesi camiada büyük hayal kırıklığı yarattı. Torino ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Sezon sonunda Juventus'tan ayrılıp Real Madrid'e geri döneceği konuşulan Portekizli yıldız hakkında eflatun-beyazlıların teknik direktörü Zidane transfer için açık kapı bıraktı.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibinden ayrılacağı ve Real Madrid'e döneceği konuşulurken, flaş bir açıklama geldi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun İspanya ekibine dönebileceğini sinyalini verdi.

Zinedine Zidane "Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri dönebilir. Onu tanıyoruz, nasıl biri olduğunu ve burada yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu an bir Juventus futbolcusu ve buna saygı duymalıyız" dedi.

"ONA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK ÇOK ÖZELDİ"

Fransız teknik adam, 36 yaşındaki Portekizli yıldız için ayrıca "Gelecekte neler olacak göreceğiz. Ona, teknik direktörlük yapma şansını elde ettim ve bu çok özeldi. Şu an Juventus'ta oynuyor, gelecekte yaşanacakları hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"CRISTIANO İLE TEKRAR OYNAMAK İSTİYORUM"

Öte yandan Cristiano Ronaldo ile yeniden oynamak istediğini dile getiren Real Madrid'in golcü oyuncusu Karim Benzema, "Cristiano ile Madrid'de birlikte birçok şey yaptık. Üç yıl önceydi ve şimdi Cristiano başka bir takımda. Geri dönecek mi bilmiyorum ama Cristiano ile tekrar oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

2009-2018 yıllarında Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra birçok kupa kazanan Ronaldo, 438 maçta 450 gol atmıştı.

Zidane'dan Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne açık kapı: Burada neler yaptıklarını biliyoruz
Haber Yorumları (2)
JUVENTUS: Kendini takımın önünde görüyor maçtaki halinden belli ediyor ciddiyetsiz
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CR7: KRAL DÖNERSE MESSİDE BARÇA DA KALIR BÜYÜK İHTİMAL .
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