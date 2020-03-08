Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Dünya Kadınlar Günü, Kent Konseyi, Zeytinburnu, Yerel

Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği programa kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

08.03.2020 21:11 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:13
Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

İSTANBUL - Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği programa kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara özel program düzenlendi. Program öncesinde Gülin Yiğiter'in "Kadın Olmak" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışına kadınlar yoğun katılım gösterdi. Ardından Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından birbirinden güzel eserler seslendirildi.


"Zeytinburnu kadınların yönetime katılımı anlamında diğer ilçelere örnek oluyor"

Kadınların daha rahat yaşamasına özen gösterdiklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Zeytinburnu, kadınların yönetime katılımı anlamında diğer ilçelere örnek olabilecek potansiyele sahip. Bizim kadın meclisimizin tarihi epey eskiye gidiyor. Biz de Zeytinburnu Belediyesi olarak kadınların yönetime katılması konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Ayrıca kadınlarımızın daha rahat hayat yaşamaları için de elimizden gelen desteği veriyoruz. Kadınlarımıza özel spor merkezlerimizi faaliyete geçirdik. Ben bu vesile ile hem kadınlarımızın, hem annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.


"Zaten sergiyi gezdiğiniz zaman onların yüzlerinden bu ifadeleri görebilirsiniz"

Fotoğraf Sanatçısı Gülin Yiğiter, "Böyle anlamlı bir günde sergimin olması gurur verdi bana. Zeytinburnu Belediyesi'ne katkılarında dolayı çok minnettarım. Sergi de yer alan fotoğraflar kadın üzerine, çalışan kadın ve portreler üzerine bir çalışma yaptım. Zaten sergiyi gezdiğiniz zaman onların yüzlerinden bu ifadeleri görebilirsiniz" dedi.

Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Kaynak: İHA

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Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

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