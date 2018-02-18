Zeytin Dalı Harekatı'na "Osmanlı Usulü" Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kilis Şube Başkanlığınca, Osmanlı döneminde uygulanan "maddi durumu iyi olmayanların esnafa borcunu ödeme" geleneği esas alınarak, kentte "Borç defteri silme kampanyası" başlatıldı.

Kilis'te Suriye'den atılan roketler nedeniyle sıkıntı yaşayanların esnafa borcu, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla MÜSİAD Kilis Şubesince başlatılan kampanya kapsamında ödeniyor. Şubenin oluşturduğu heyet, bakkal ve fırın esnafını ziyaret ediyor.

MÜSİAD Kilis Şube Başkanı Harun Reşit Badem gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının bir Osmanlı geleneği olan "zimem" kültürünü yaşatmak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda gönüllü Kilisliler olarak etkinliği severek uyguladıklarını dile getiren Badem, şöyle konuştu:

"İnşallah en uzak yerlere kadar elimizden geldiği kadar ulaşmak istiyoruz. Rabbim bunun devamını getirmeyi bizlere nasip etsin. Suistimale uğramaması için bir ekip oluşturup altyapısını hazırladık. Şimdilik 3 gün içinde 15 esnafımıza ulaştık. Ekip olarak kısa zamanda çok kişiye ulaşmak istiyoruz. "

Bakkallık yapan İbrahim Halil Yıldızlar, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kilis'in Suriye sınırında yaşanan olayların esnafı olumsuz etkilediğini anlatan Yıldızlar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar borçlarını ödeyemez durumda. Bundan dolayı esnaf olarak bizler de mağduruz. MÜSİAD heyeti dükkanıma geldiğinde bizi sormaya geldi diye düşündüm. Borç defterindeki borçları temizlemek istediklerini söyleyince çok şaşırdım. Çok teşekkür ediyorum. Müşterilerimiz de borçlarının ödendiğini duyunca çok şaşıracak."

Burak Polat da yaşanan olaylardan dolayı işlerinin çok kötü olmasına rağmen şükrettiğini söyledi. Polat, "Şimdi müşterilerimize haber verip borçlarının silindiğini söyleyeceğim ve çok mutlu olacaklarını biliyorum. Rabbim askerimizi ve polisimizi muzaffer etsin. Şimdi çağırsalar Suriye'ye savaşmaya gitmeye hazırım." diye konuştu.