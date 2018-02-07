Zeytin Dalı Harekatı
AFRİN HAREKATI'NDA 19. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekatı

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı

Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.

Kilis- Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedeflere, Fırtına obüsleri ve tanklarla atış yapıldı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Dağın güney yamacında yapılan atış sesleri Kilis'ten duyuldu.

Bu arada, Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler, askeri araç, gereç ve personelle takviye edildi.

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