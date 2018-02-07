Zeytin Dalı Harekatı
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alındı.
Kilis- Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedeflere, Fırtına obüsleri ve tanklarla atış yapıldı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.
Dağın güney yamacında yapılan atış sesleri Kilis'ten duyuldu.
Bu arada, Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler, askeri araç, gereç ve personelle takviye edildi.