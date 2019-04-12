Zeytin Ağacı Budamasını Uzmanından Öğreniyorlar

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Özpınar Mahallesinde 48 saatlik Zeytin Budama Kursu açıldı. 15 üreticinin katıldığı kurs sayesinde kursiyerler doğru budama tekniklerini öğrenerek daha fazla verim elde edecekler.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ve 15 kursiyerin katıldığı kursta, 16 saat 'İş sağlığı ve güvenliği', 32 saat 'Zeytin ağacı budama dersleri' verilecek. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar tarafından verilen Zeytin Budama kursunda kursiyerlere teorik bilgilerin yanında Zeytin Bahçesinde uygulamalı olarak da eğitim verildi.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Zeytin, bölgemizde üzümün yanında alternatif bir ürün olarak rağbet görmekte. Bizler de İlçe Tarım Müdürlüğü olarak Halk Eğitimi Merkezimizle birlikte bu kurslarımızda vatandaşlarımıza doğru zeytin budama tekniklerini öğretiyoruz." dedi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç ise şunları söyledi: "Sarıgöl'de son zamanlarda zeytin ağaçlarının sayısı giderek artmakta. Halk Eğitimi Merkezi olarak son dönemde tarımsal kurslarımıza ağırlık veriyoruz. Mahallerimizden gelen talepler doğrultusunda İlçe Tarım Müdürlüğümüzle, muhtarlıklarımızla işbirliği halinde mahallerimizde bu kurslarımızı açıyoruz. Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi vatandaşlarımızın her zaman yanında." - MANİSA

Kaynak: İHA