Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor'da

Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Zeynullah Türkay ve Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Efe Mustafa Çetin'i kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Zeynullah Türkay ve Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Efe Mustafa Çetin'i kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Zeynullah Türkay ile 3 yıllık ve Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Efe Mustafa Çetin ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Bursaspor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Zeynullah Türkay, geçen sezon Bursaspor U19 formasıyla 20 maça çıktı.

Galatasaray alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Efe Mustafa Çetin, geçen sezon Galatasaray U19 formasıyla 16 maça çıkarken, 2 de gol kaydetti. - BURSA

Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor'da
Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor'da
Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti
Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, hayatını kaybetti
Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
Süper Lig'in bilançosu ekside! Transfer açığı tam 420 milyon TL
22 günde 7 maça çıkacaklar! İşte Süper Lig devlerine nefes aldırmayacak maç takvimi
22 günde 7 maça çıkacaklar! İşte Süper Lig devlerine nefes aldırmayacak maç takvimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Ünal Karaman Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zeynullah Türkay ve Efe Mustafa Çetin Karacabey Belediyespor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 13:31:45. #1.14#

title