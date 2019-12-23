Zeynep ve Mehdi buluşuyor!
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Zeynep ve Mehdi buluşuyor!

Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryasonu kaleme aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" 25 Aralık'ta TV8'de izleyicisiyle buluşacak!

23.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:22
Zeynep ve Mehdi buluşuyor!

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir", insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan "İnsan kaderini değiştirebilir mi?" sorusunun cevabını arıyor.

Başrollerini ve 'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

"Mahallemizin velinimeti: Mehdi"

Annesinin yanına doğduğu eve geri dönen Zeynep, hiç beklemediği bir teklif ile karşılaşır. Annesi, Zeynep'in Mehdi ile evlenmesini teklif eder. Bu teklif, bambaşka bir hayatı olan Zeynep'i zor durumda bırakacaktır. Ancak kader, Zeynep ve Mehdi'yi karşılaştırmakta gecikmez.

Kaynak: Bültenler
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