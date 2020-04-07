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Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Cemal Ersen, Zonguldak, Spor

Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı

MHK Başkanı Zekeriya Alp, iki hakemde koronavirüse rastlandığını belirtti ve "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok" ifadelerini kullandı.

07.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:17
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Milliyet'ten Cemal Ersen'e verdiği röportajda 2 hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte Zekeriya Alp'in açıklamaları;

"Önce sağlık diyoruz. MHK olarak on gün önce Türkiye'deki tüm hakemlere (8 bini aşkın) mesaj yolladık. Kurulumuzun bölge sorumluları, İl hakem kurulları ve bölgesel hakem kurulları üzerinden hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Zincirleme bir iletişim kurduk, çok güzel geri dönüşler aldık. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok. Biri İzmir, diğeri Zonguldak'ta. Kendileriyle telefonda da konuştum, durumlarının iyiye gittiğini öğrendim. Hakemlere talimatımız var, virüsle ilgili herhangi bir gelişme yaşayan olursa, bağlı bulundukları kurallardaki yöneticilerini bilgilendirecek ve bize ulaşacak. Böyle bir süreçte onların yanında olduklarımızı bilmeleri gerek. Görevimiz yalnız olmadıklarını hissettirmemiz."

"İYİ ÇALIŞIYORLAR"

"Çağatay Şahin'in başında bulunduğu bir ekibimiz var. Sağ olsunlar iyi çalışıyorlar. Karantina günlerinde antrenman yapmak, bedensel ve zihinsel olarak diri kalmak kolay değil. Hakemlere önerimiz kalabalık olmayan ortamlarda, park, spor sahası veya bahçede olabildiğince fiziksel dirençlerini yapacakları çalışmalarla korumaları yönünde. Bu imkana sahip olmayanlara ise evde egzersizlerini yapmalarını tavsiye ettik. Biliyoruz, zor günler geçiriyoruz. Ancak yaşamın normal seyrine dönmesiyle birlikte önce moral olarak hazır kalmalıyız. Futbol Federasyonu'nda bile artık evden çalışma dönemi başladı güvenlik ve sağlık açısından."

"LİGİN BAŞLAMA SÜRESİNİN UZAMASI BİR OLASILIK"

"Merkez Hakem Kurulu olarak çeşitli kentlerde yaşayan arkadaşlarımız var. Hemen her gün düzenli olarak iletişimdeyiz. Örneğin Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile internet üzerinden görüntülü konuşma yapıp, planlarımızı, programımızı konuşuyoruz. Açıkçası beklemedeyiz. Belirsizlik ortamında önce sağlık diyoruz birbirimize. Bu arada eğitimden de vazgeçmiyoruz tabii ki. Oğuz hoca gerek UEFA'dan gelen bilgileri gerek kendi çalışmalarını, görsellerini üst düzey hakemlerimizle sürekli paylaşıyor. Bizim de gözümüz kulağımız UEFA'da. Rotamızı buna göre belirlemek durumundayız. Haziran ayı başı diyorduk ama bu sürenin uzaması yüksek olasılık. Şimdi ne klasmanları ne VAR'ı düşünecek durumdayız. Önceliklerimiz çok farklı."

"RÖPORTAJLARA İZİN VERDİK"

"Topluma mesaj olması adına bazı üst düzey hakemlerimizin medyaya röportaj vermesinin kapısını açtık. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus gibi arkadaşlarımızın sosyal içerikli söylemlerinin yararlı olacağını düşündük. Maçlara, hatalara, pozisyonlara girmeden, bu amaçlı talep geldiği takdirde hakemlerimizin medyada yer almasına izin veriyoruz. Bu bir sorumluluktur çünkü."

"STRESLİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

"Evet günlerdir hepimizin beynine kazındı. Elini yıka, evde kal, sosyal mesafeni koru. Herkes bu basit kurallara uyduğu takdirde sorunu en az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum. Avrupa'ya baksanıza. İtalya'dan sonra İspanya'da her gün yüzlerce insan yaşamını yitiriyor. Amerika kasıp kavruluyor. Önce birey, sonra aile ve toplum olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız."

"İnanır mısınız bunca gündür evdeyim, oturup bir film izlemek gelmiyor içimden. Konsantre olamıyor, kendini veremiyor insan. Bir çok arkadaşım var, İstanbul'dan ayrılıp yazlıklarına gidiyor. Daha güvende olacaklarını düşünüyorlar. Çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz, farkına varalım. Liglerimiz yeniden başladığında stresli bir döneme gireceğiz. MHK olarak biz ve hakemlerimizin bıraktığı yerden hazır olarak devam etmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı

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MHK Başkanı Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
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