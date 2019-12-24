ZEKA'da en fazla SOGEP hibe desteğini Uşak aldı

24.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:16

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Dönem Başkanı ve Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçlarına göre bölge illerinin 12 milyon 975 bin lira hibe desteği almayı hak kazandığını bildirdi.

Vali Kocabıyık, Uşak'ın bu dönemde 4 milyon 650 bin liralık hibe desteğiyle ile ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Vali Funda Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2019 SOGEP sonuçlarına ile ilgili değerlendirmede bulundu.

SOGEP'in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini desteklemek amacıyla başlatıldığını vurgulayan Kocabıyık, şunları kaydetti:

"SOGEP'in hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerine ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak. Program kapsamında ZEKA illerinden 13 proje başvuruda bulundu. Bu projelerden 10'u hibe destek almaya hak kazandı. Bu 10 proje 166 milyon lira olan SOGEP bütçesinin yüzde 7,82'sine karşılık gelen 12 milyon 975 bin liradır. ZEKA'ya bağlı iller yüzde 83'lük başarı oranı ile ülke genelindeki en başarılı bölge oldu."

Kocabıyık, SOGEP kapsamında Afyonkarahisar'dan bir, Kütahya, Manisa ve Uşak'tan üçer projenin hibe desteği aldığını vurguladı.

Uşak'ın 3 projeye 4 Milyon 650 lira destek aldığını aktaran Kocabıyık, "Şehrimizi, 3 milyon 900 bin lira ile Manisa, 3 Milyon 260 bin lira ile Kütahya ve 1 milyon 295 lira ile Afyonkarahisar izledi. Bütün bölge illerinde projelerin başarıyla sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca toplumun dezavantajlı kesimlerinin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sağlamak amacıyla vermiş oldukları destekten dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA