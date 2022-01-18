A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Zehra Güneş ve Tuğba Şenoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu"na katıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Zehra Güneş ve Tuğba Şenoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu"na katıldı.

Milli sporcular, Hilton Bomonti Otel'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun yanı sıra spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin yer aldığı gecede basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Elde ettikleri başarıları burada kutlamanın onur verici olduğunu belirten Zehra, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak başarılı bir yazdan sonra tüm sporcu arkadaşlarımızla geceyi burada onurlandırmaktan mutluyuz. Kulüplerde de bu başarıyı kovalıyoruz. Dur durak bilmeden çalışıyoruz. Türkler olarak kulüpler bazında ne kadar başarılı olursak milli takıma da o kadar çok yansıyor. Geliştikçe milli takımda da çok başarı elde edebiliyoruz. Diğer sporcu arkadaşlarımız ile herkesin farklı programı olduğu için pek fazla vakit geçiremiyoruz. Başarı istiyorsan bir şeylerden fedakarlık etmek zorundasın. Profesyonel sporcular olarak biz bunu göze aldık. Böyle bir gecede birbirimizle vakit geçirip sohbet etmekten çok mutluyuz."

Tuğba Şenoğlu ise şunları kaydetti:

"Türkiye olarak çok güzel başarılar elde ettik. Burada voleybol takımı olarak büyük başarılara imza attık. Sonuçta VakıfBank'ta oynamak tabii zor. Dünyanın en iyi takımlarından biri ama VakıfBank buna hep alışkın ve elimizden geldiği kadar en iyisini yapmak zorundayız. Bunun için de mutluyuz."