Zehra Güneş'in pozları sosyal medyayı salladı! Takım arkadaşları yorum yağdırdı - Haberler Spor
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Zehra Güneş'in pozları sosyal medyayı salladı! Takım arkadaşları yorum yağdırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, pozlarıyla sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu. Paylaşımına yağmur gibi etkileşim yağdı. Ebrar Karakurt'un, "Titrettin beni" yorumu dikkat çekti.

Tokyo Olimpiyatları'nda dünya çapında kitle yakalayan Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, her geçen gün adından söz ettirmeyi başarıyor.

Zehra Güneş'in pozları sosyal medyayı salladı! Takım arkadaşları yorum yağdırdı

"BÖBREKLERİNİ ÜŞÜTECEKSİN"

Zehra'nın dikkat çeken pozlarına, takım arkadaşları yorum yağdırdı. Ebrar Karakurt, "Abi bu ne, titrettin beni" yorumunu bıraktı. Naz Aydemir Akyol da, "Kapat kız belini, böbreklerini üşüteceksin" yorumunu yaptı.

Zehra Güneş'in pozları sosyal medyayı salladı! Takım arkadaşları yorum yağdırdı

"ERKEK ARKADAŞ KULLANMIYORUM"

Başarılı voleybolcu geçtiğimiz haftalarda aşk hayatıyla ilgili yaptığı espri yüzünden gündem olmuştu. Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum, kariyer odaklıyım" demişti.

Zehra Güneş'in pozları sosyal medyayı salladı! Takım arkadaşları yorum yağdırdı

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Yorumlar (2)
Vertigo:Haber değeri yok
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Oğuzhan Doğan:Ebrar'ın abi dediğine bakma kolla kendini :))))
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