Zarif, Avrupa'nın ABD yaptırımlarına karşı çıkmasına rağmen 3 yıldır İran ile ticaret yapmadığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zarif, Avrupa'nın ABD yaptırımlarına karşı çıkmasına rağmen 3 yıldır İran ile ticaret yapmadığını söyledi

25.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:40
Zarif, Avrupa'nın ABD yaptırımlarına karşı çıkmasına rağmen 3 yıldır İran ile ticaret yapmadığını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, E3 ülkeleri olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkmalarına rağmen İran ile ticari ilişkilerini kestiğini ve bu durumun ortadan kaldırılması...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, E3 ülkeleri olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkmalarına rağmen İran ile ticari ilişkilerini kestiğini ve bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönme çağrısı yapan Avrupa ve ABD'ye yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının son açıklamasında İran'ın yaptırımlara karşılık anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığının teyit edildiğine dikkati çeken Zarif, "ABD'nin tutumu değişmedi. E3 de İran'la 3 yıldır ticaret yapmadığı için suçludur." ifadelerini kullandı.

Zarif, İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurduğunu ve Avrupa ile ABD'nin öncelikle yaptırımları kaldıracak adımlar atması gerektiğini kaydetti.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Nükleer anlaşmanın devamını isteyen Avrupa ülkeleri ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı durmuş ancak yaptırımları etkisiz hale getirecek adımlar atmayı başaramamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Pervin Buldan Mustafa Şentop Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Sezen Aksu Kim Kardashian
Spor Ali Koç Can Bartu Umut Bulut Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zarif, Avrupa'nın ABD yaptırımlarına karşı çıkmasına rağmen 3 yıldır İran ile ticaret yapmadığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:53:17. #1.14#
title