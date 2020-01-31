Zanka, Fortuna Düsseldorf ile görüşmek için Almanya'ya gitti
Fenerbahçe'de, transferin son günü sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka, Fortuna Düsseldorf'la görüşmek için Almanya'ya gitti.
Fenerbahçe ile Fortuna Düsseldorf, Mathias Zanka'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı.
ALMANYA'YA GİTTİ
Haber Global'in haberine göre; Danimarkalı stoper, transfer görüşmesi yapmak için Düsseldorf'a doğru yola çıktı. Fransa Ligue 1 ekibi Amiens'in de istediği Zanka, tercihini Bundesliga ekibinden yana kullandı.
Sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Zanka, Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı ve 3 gol attı.
Haber Videosu: Zanka, Fortuna Düsseldorf ile görüşmek için Almanya'ya gitti
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Bunlar hep meşhur dünyaca ünlü çokomollinin kazıkları adam iyi soydu gitti.Daha frey var onu hiç demiyorum nasıl 250 bin $ adamı 2.5 mşlyon $ aldı.Adam dibine kadar sevdi gitti........Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FALCAODAN FAZLA GOL ATMIŞ HELAL OLSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aynen aynen o kadar beklemiyorduk ki bu ayrılığı çok şaşırdık. . . .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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FENERBAHÇE KANIRTA KANIRTA ŞAMPİYON OLACAKCevap Yaz 22 5 Yayından Kaldır
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ÜSTÜNE PARA VERİNN GELMESIN BIRDAHACevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır