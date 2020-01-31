: Zanka, Fortuna Düsseldorf ile görüşmek için Almanya'ya gitti

31.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:12

Fenerbahçe ile Fortuna Düsseldorf, Mathias Zanka'nın kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

ALMANYA'YA GİTTİ

Haber Global'in haberine göre; Danimarkalı stoper, transfer görüşmesi yapmak için Düsseldorf'a doğru yola çıktı. Fransa Ligue 1 ekibi Amiens'in de istediği Zanka, tercihini Bundesliga ekibinden yana kullandı.

Sezon başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Zanka, Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı ve 3 gol attı.

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