Zanka'dan takımına Fenerbahçe resti: Göndermezseniz oynamam

09.08.2019 10:11

Fenerbahçe'nin renklerine katmak için uzun süredir pazarlıkta olduğu Danimarkalı futbolcu Zanka, sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki stoperi İstanbul Havalimanı'nda Sportif Direktör Damien Comolli ile yönetici Selahattin Baki karşıladı.

Bu transferde sarı-lacivertli yönetim kadar oyuncunun tavrı da etkili oldu. Zanka, duruşu ile Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı. Huddersfield kulübü başarılı oyuncusu için 3,5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli isterken, Zanka 'Göndermezseniz oynamam' resti çekerek Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini net bir şekilde belli etti.

OYUNCUNUN TAVRIYLA 1,5 MİLYON EURO KASADA KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Huddersfield 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun ısrarcı tutumu karşısında 2 milyon euro bonservis bedeline razı oldu. Zanka'nın bu tavrı daha gelmeden Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro (9 milyon TL) kazandırmış oldu. Kendisi de yıllık 1,7 milyon euro maaş alacak olan Danimarkalı stoper, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ZANKA-KJAER İKİLİSİ UCHE-HOGH GİBİ OLUR

Zanka'nın gelişi sonrası Fenerbahçe taraftarı gözünü yine Zanka gibi Danimarkalı olan ve milli takımda birlikte oynadığı Simon Kjaer'e çevirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda yaklaşık 20 yıl öncesine gidip Uche-Högh'lü stoper tandemine atıfta bulundular. Taraftarlar, "Zanka ile Kjaer, Uche ve Högh gibi rakip forvetlere duvar olur. Kimseye geçit vermezler" yorumunda bulundular.

Zanka, geçtiğimiz sezon Huddersfield formasıyla 25 resmi maçta forma giydi.