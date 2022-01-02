"Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye Şamil Tayyar'dan tepki: Kişisel ikbal kaygısı var - Haberler Ekonomi
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"Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye Şamil Tayyar'dan tepki: Kişisel ikbal kaygısı var

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, önceki gün zamlarla ilgili "Geldikleri gibi giderler, anlık tepkiye gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. Birinci'nin bu açıklamaları partililerinden tepki gördü. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Bunların kişisel ikbal kaygısıyla partiye zarar veren açıklamalarından rahatsızlık duyduğum için sosyal medya üzerinden de ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'de ekonomi alanında yaşanan gelişmeler, siyasetin birinci konusu olmaya devam ediyor. Geçmişte yaptığı çıkışlar nedeniyle çok konuşulan AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, son olarak yaptığı açıklamada, "Zamlar geldiği gibi gider, anlık tepkilere gerek yok" ifadelerini kullanmıştı. AK Partili Birinci'ye partilisi Şamil Tayyar'dan itiraz geldi.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Sosyal medya paylaşımlarında, televizyon konuşmalarında olsun kendini partinin sahibi gibi gören hatta kimi zaman partinin üzerinde bir akılmış gibi hareket eden arkadaşlarımız oluyor. Bunların kişisel ikbal kaygısıyla partiye zarar veren açıklamalarından rahatsızlık duyduğum için sosyal medya üzerinden de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Partisini destekleyen kişilerin daha önceki bazı açıklamalarını yanlış bulduğunu belirten Tayyar, "Ne olacak Kurtuluş Savaşı veriyoruz, gerekirse kuru soğan yiyelim, gerekirse domates sayısını azaltırız, gerekirse bir ekmek eksik yeriz gibi söylemlerin yanlış olduğunu ifade etmiş birisiyim" ifadelerini kullandı.

Tayyar, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Milletin aklıyla dalga geçecek açıklamalardan hepimizin uzak durması gerektiğini söylüyorum. Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak hem insani hem vicdani olarak hem de siyasi olarak doğru yapmış olmayız."

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Yorumlar (4)
Haydar:İnsanların dini duygularını kullanmayı bırakın artık.Herkes dininide Allahınıda çok iyi biliyor.Vatandaş güzel bir gelecek çocuklarına iş geçim sıkıntısı çekmeden huzurlu bir hayat istiyor. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
ERKAN :adamlar halktan o kadar uzaklaştı ki artık dalga geçiyorlar. adam 5 bin tl lik atkı takıyor asgari ücretten pahalı 1 metre kumaşa 5 bin tl vermiş. senin benim zamlardan ne çektiğimizi mi bilecek Cevap Yaz 2 19 Yayından Kaldır
Mahmut Kara:Sizde geldiğiniz gibi gideceksiniz merak etmeyin az kaldı Cevap Yaz 13 40 Yayından Kaldır
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