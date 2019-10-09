Zafer Plaza 20 yılda 250 milyon ziyaretçi ağırladı

09.10.2019 15:00

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, "Birçok ilke imza atan ve perakende sektörünü Anadolu'ya taşıyan Zafer Plaza, modern Bursa'nın sembolü olarak 20 yılda 250 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı. 10 milyon TL yatırım ile yenilediğimiz Zafer Plaza, Bursa şehir merkezindeki konumu, tarihi dokuya uyumlu mimarisi ile bundan sonra da hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerimiz için cazibe merkezi olmaya devam edecektir" dedi.



Türkiye'nin uluslararası nitelikteki altıncı, Bursa'nın ise ilk alışveriş merkezi unvanını taşıyan Zafer Plaza 20. yılını kutluyor. 1999 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Zafer Plaza, modern Bursa'nın sembolü olarak her yıl ortalama 13 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor. Piramit sembolü ile Bursalıların hafızasında yer edinen Zafer Plaza, 23 bin 500 metrekare kiralanabilir alanı ile ulusal ve uluslararası 120 mağazaya da ev sahipliği yapıyor.



Zafer Plaza'nın 20. yılı sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, "Bursa'nın ilk alışveriş merkezi Zafer Plaza, modernite, organize perakende, kayıtlı ekonomiye geçiş ve markaların Anadolu'ya açılması adına önemli bir dönüm noktasıdır. Bursalıların alışveriş, sosyal ve kültürel alışkanlıklarını değiştiren Zafer Plaza, 20 yıldır kent için yepyeni ve modern bir cazibe merkezi olmuştur" dedi.



20 yılda 250 milyon ziyaretçi



AVM'lerin bulundukları kentler ve lokasyonlar için sosyal ve ekonomik dönüşüm oluşturduğuna da dikkat çeken Torun, "Sektördeki sirkülasyonu da düşünürsek Zafer Plaza açıldığı günden beri yaklaşık 10 bin kişiye, özellikle genç nüfusa ağırlıklı da genç kızlarımıza istihdam imkanı sağlamıştır. Zafer Plaza'nın ilk yıllarında hayata geçirdiğimiz Perakende Akademisi ile sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine de destek olduk. Yirmi yılda yaklaşık 250 milyon kişiyi ağırlayan Zafer Plaza, şehrin merkezindeki konumu ve Bursa'nın tarihi dokusuna uyumlu mimarisi ve Piramit şeklindeki yapısı ile Bursa'nın sembollerinden biridir" ifadelerini kullandı.



Zafer Plaza'dan Türkiye'nin en büyük yerli AVM yatırımcısına uzanan başarı hikayesi



Zafer Plaza'nın Torunlar GYO'nun da ilk AVM yatırımı olduğunu vurgulayan Aziz Torun, "Zafer Plaza hem bizim için hem de birçok marka için uğurlu bir başlangıç olmuştur. 20 yıl önce Zafer Plaza ile başlayan AVM yatırımlarımıza bugün Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren 10 AVM ve 572 bin metrekare kiralanabilir alan ile devam ediyoruz. AVM'lerimizde yılda 60 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu yatırımların hepsinde ilk yatırımımız Zafer Plaza ile edindiğimiz tecrübe bizim açımızdan her zaman çok değerli bir kazanım olmuştur. Torunlar GYO olarak bu yatırımlarımız ile Türkiye'nin en büyük yerli AVM yatırımcısı unvanını taşıyor olmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.



10 milyon TL'lik renovasyon ile yepyeni bir Zafer Plaza



Zafer Plaza'daki ilk açılış günü heyecanının hala koruduklarını belirten Aziz Torun, sektördeki yenilikleri, değişen trendleri, ziyaretçilerimizin beklentilerini yakından takip edip kendimizi sürekli dinamik tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl Zafer Plaza'nın iç dekorasyonu, iç aydınlatmaları, yer döşemesi, kolon kaplamaları, dış meydan ve çevre düzenlemelerinde önemli bir renovasyon hayata geçirdik. Dış cephe ışıklandırmalarını da yılbaşına yetiştireceğiz. Yaklaşık 10 milyon TL'lik bu renovasyon sonrası Zafer Plaza, şimdi yepyeni yüzü ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Bundan sonrada Bursa'nın sembolü olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Zafer Plaza 20. yılını kutluyor



Zafer Plaza 20.yıl coşkusunu konserler ve faaliyetler ile taçlandırıyor. 11 Ekim Cuma günü pop müziğin sevilen ismi Buray, 12 Ekim Cumartesi günü ise ünlü pop sanatçısı Derya Uluğ Zafer Plaza'da sevenleri ile buluşuyor. Saat 20.30'da başlayacak konserler, Zafer Plaza üst meydanda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 20. yıla özel indirimlerin de geçerli olacağı 11 - 12 Ekim tarihlerinde, Zafer Plaza saat 23: 00'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 13 Ekim'e kadar sürecek 20. yıl kutlamalarında gezici kortejler, sirk gösterileri ve çocuklar için özel atölyeler, Zafer Plaza ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak. - BURSA

Kaynak: İHA