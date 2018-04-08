Yüzde 50 İndirimli Sikke Lisansları 5 Dakikada Tükendi

Sikke Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Erden, yüzde 50 indirimli lisans satışlarının ilkini 4 Nisan'da yaptıklarını ve bu satışların 5 dakika içinde tükendiğini söyledi. İkinci periyot yüzde 40 indirimli satışlarının da 11 Nisan'da yapılacağını belirten Erden, bu periyodun da 4-5 dakika içinde tükenmesini beklediklerini söyledi.

Erden, yaptığı açıklamada, ilk satışta büyük teveccühle karşılaştıklarını belirtti. İkinci periyotta da aynı ilginin olacağına inandıklarını ifade eden Erden, "Sikke, bireysel veya kurumsal ödemelerin alınıp, gönderilebileceği çift taraflı mesajlaşma ve onay sistemi ile bankacılık ve uluslararası ödeme sistemlerinde, e-ticaret, mobil uygulama ve oyunlar, bağış ve müşteri sadakati gibi çeşitli uygulamalar için entegre ödeme altyapısı olarak kullanılabilecek bir ekosistemdir" dedi.

Sikke Platformu'nun akıllı sözleşmeler desteğiyle kitle fonlaması alabileceğini ve dileyenlerin kendi kripto paralarını geliştirebileceği bir Blockchain platformu olduğuna dikkati çeken Erden, Bockchain'in de bilgilerin şifrelenerek birbirine eklendiği ve dağıtık veritabanlarında saklandığı bir veri saklama teknolojisi olduğunu kaydetti.

Sikke Platformu'nda akıllı sözleşmelerin kullanıldığını ifade eden Erden, "Elektronik ortamda dijital değer taşıyan şeylerin üçüncü kişi veya kurumlara ihtiyaç duymadan aracısız, şeffaf ve yüksek güvenlikli bir şekilde kişiler arası aktarımını ve takasını sağlayan yapılardır. Akıllı sözleşmeler; mahkeme ve noter gibi kurumlara gerek kalmaksızın kişiler arası işlemler ve anlaşmalar yapabilmesini sağlamaktadır. Anlaşma metni veya şartları detaylı bir şekilde kontrat halinde blok zincirine yazılır ve blok zincir bunu önceden girilen, işlenen kurallara göre işler. Blok zincirine girilen akıllı sözleşmeler taraflarca okunur ve kabul edilirse sonucun yükümlülüklerini yerine getirmek akıllı sözleşmeye kalır" şeklinde konuştu

"Platform girişimci ve yatırımcıların buluşma noktası"

Sikke Platformu'nun aynı zamanda girişimci ve yatırımcıların buluştuğu kitle fonlama altyapısı olduğunu anlatan Erden, yeni fikri olanların bu platform aracılığıyla projelerini sunarak kaynak bulabileceğini vurguladı. Fikrini proje aşamasına getiren herkesin Sikke Platformu'nda tanıtabileceğini söyleyen Erden, projelerin platform aracılığıyla gerekli kaynağı buradan sağlayabileceğini aktardı. Sikke Platformu'nda girişimci veya yatırımcı olabilmek için sikke lisanslarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Erden, "Dileyen herkes bu lisanslardan alabilir. Yüzde 50 indirimli lisans satışlarımızın ilki 4 Nisan'da yapıldı ve 5 dakika içinde tükendi. İkinci periyot yüzde 40 indirimli satışlarımız ise 11 Nisan'da yapılacak, bu periyodun da 4-5 dakika içinde tükenmesini bekliyoruz. Sikke projesi uzun soluklu bir projedir, modül modül geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP