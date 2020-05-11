Yüzbinler Türk Futbol heyecanını evinde yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüzbinler Türk Futbol heyecanını evinde yaşadı

Yüzbinler Türk Futbol heyecanını evinde yaşadı
11.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:34

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen Süper Lig heyecanında Süper Lig yıldızları E-Futbol turnuvasıyla hafta sonu boyunca iki gün süreyle karşı karşıya geldi.

Mart ayından beri uzak kaldığımız Süper Lig heyecanı, bu hafta sonu Kulüpler Birliği ve Master of Gamers espor turnuva platformu ev sahipliğinde gerçekleşti.

Süper Lig'de forma giyen 18 futbolcunun kendi takımlarını temsilen nefes kesen turnuvaları

yayıncı kuruluş ve Youtube kanallarından canlı olarak yüzbinler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Sosyal medyada da trend topic olan Türkiye E-Futbol Turnuvası'na övgüler yağdıran taraftarlar pandemi dönemindeki zorlu süreçte futbol ruhunu tekrar evlerde yaşattıkları için teşekkür ettiler.

Futbolsuz geçen günlere adeta ilaç gibi gelen en heyecanlı mücadele ise ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu kez de konsol oyunlarında birbirlerine rakip olmasıydı.

Çeyrek finalin son ayağında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray'dan Emre Akbaba karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu oldu ve adını yarı finale yazdırdı. Turnuvanın final mücadelesinde ise Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ile Kasımpaşa'dan Anıl Koç final maçında karşı karşıya geldi. Anıl Koç'u Kasımpaşa, 3 maçlık final serisinde ilk iki maçı alarak (4-2, 2-1) Erdoğan Yeşilyurt'lu Sivasspor'u 2-0 ile geçti ve şampiyonluğa uzandı.

Şampiyonluğu final maçında kaybeden Erdoğan Yeşilyurt " Çok güzel bir organizasyondu. Belki senede 2-3 kez yapılır. Anıl'ı tebrik ediyorum. Hayatımda böyle hareketli ve topu tutan bir rakibe karşı oynamadım. Alışmam zor oldu. Anıl, benden daha iyi bir oyuncu. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Şampiyon Anıl Koç ise, "Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. Bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarına, semtine armağan etmek istiyorum. Koita'yla hat-trick yaptığımda ona mesaj atıp söyledim. 'İnşallah finalde kazanırsın.' demişti. Çok güzel bir turnuva oldu. Bir daha yaparsanız, yine gelirim. İnşallah en kısa zamanda corona virüsü yenip, gerçek yeşil sahalara döneriz. dedi

Kıyasıya rekabet ve heyecan dolu Espor turnuvalarıyla futbol ruhunu evlerde kesintisiz yaşatan Master of Gamers platformuna ise Türkiye E-Futbol Turnuvasını düzenlediği için büyük alkış aldı. Esporun ülkemizde ne kadar geliştiğini ve ulaştığı kitlenin her geçen gün arttığı böyle bir espor turnuvası platformunun organizasyonuyla anlaşılmış oldu.

Espor Tutkunlarının Yeni Adresi Master of Gamers platformu, futbol turnuvalarıyla eğlendirirken aynı zamanda onlara sürpriz ödüller kazandırıyor. Para ödüllü, gaming ekipman hediyeli, oyun kodlu turnuvaları ve canlı yayınlarıyla keyifli bir eğlence sunuyor.

Oyun dünyasının en sevilen LoL, CS:GO, FIFA, PUBG, ZULA, Fortnite, Dota 2, LoR, Valorant LOL turnuvalarına ister oyuncu ister seyirci olarak katılabilme fırsatı sunan Master of Gamers'da yeni arkadaşlar ve takımlar edinirken, turnuvaların aranan bir esporcu olmak isterseniz performanslarınızla kendinizi geliştirerek madalyalar da kazanabilirsiniz.

7/24 Online destek sunan Master of Gamers, özel turnuvaların dışında Influencer ve Topluluk Turnuvaları, Kurum İçi Motivasyon, Günlük ve Haftalık Turnuvalar da düzenliyor. Kısacası Espor dünyasının adrenali Master of Gamers espor turnuva platformuyla hep zirvede kalıyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Haber
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var Haber
Kabine bugün toplanıyor! Erdoğan'ın masasında 4 günlük yeni sokağa çıkma yasağı var
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek Haber
Arınç'tan, komşularını öldürmekle tehdit eden Sevda Noyan'a tepki: Milleti başörtüsünden nefret ettirecek
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler Haber
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu, lig maçlarının başlamasıyla ilgili karar için yarın toplanıyor
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını açıkladı
TFF Sağlık Kurulu, "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün tamamını açıkladı
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü
Son dakika: İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nde tünelin ucundaki ışık göründü
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir
TFF eleştirilere yanıt verdi: Liglerin bu aşamada iptali çözümsüzlük getirir
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 10 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 1417 kişi hayatını kaybetti
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sözcüsünde koronavirüs çıkmasının ardından kendini karantinaya aldı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Son Dakika: Şubat ayında Türkiye'deki işsiz sayısı 4 milyon 228 bin oldu
Son Dakika: Şubat ayında Türkiye'deki işsiz sayısı 4 milyon 228 bin oldu
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Sinem Kobal Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Çocuk 21 Mart Galatasaray
Şu an buradasınız: Yüzbinler Türk Futbol heyecanını evinde yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 10:44:05. #1.14#
title