YÜTSO Başkanı Pınar'ın acı günü HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar'ın annesi hayatını kaybetti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar'ın annesi hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören Pınar'ın annesi H. Gulav Pınar (78), yapılan tüm müdahalelere rağmen öğle saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. H. Gulav Pınar'ın cenazesi Orman Mahallesi Mezarlığında korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.

Cenazeye Yüksekova Emniyet Müdürü Murat Güneş başta olmak üzere çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Başkan Pınar, defin işlemlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA