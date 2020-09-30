Yusufeli barajı özellikleri: Yusufeli Barajı nerede, açıldı mı? Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali tamamlandı mı?
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Yusufeli barajı özellikleri: Yusufeli Barajı nerede, açıldı mı? Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali tamamlandı mı?

30.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:51
Yusufeli barajı özellikleri: Yusufeli Barajı nerede, açıldı mı? Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali tamamlandı mı?

Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerine kurulacak ve 275 gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Barajın tamamlanmasıyla yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Yusufeli Barajı özellikleri neler?

Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerine kurulan Yusufeli Barajı ve HES Projesi tamamlandı mı merak ediliyor. Dünyanın 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olmaya aday Yusufeli Barajı nerede, hangi şehirde?

YUSUFELİ BARAJI NEREDE?

Yusufeli Barajı, Artvin ilinin 40 km güneybatısında ve Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli ilçesinin 10 km aşağısında yer alan bölgede yapılıyor.

YUSUFELİ BARAJI VE HES TAMAMLANDI MI?

Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce, 26 Şubat 2013'te temelleri atıldı. 2021 yılında açılacak olan barajda gövdenin tamamlanmasına 37 metre kaldı.

YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ

275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak. 2,2 milyar metreküp depolama kapasitesiyle Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde işletmede olan ve kurulacak baraj ve HES'ler içerisinde en yüksek depolama kapasitesine sahiptir.

Tipi: Çift Eğrilikli Beton Kemer

Kret Kotu:715 m

Kret Uzunluğu:490 m

Talvegden Yüksekliği :220 m

Temelden Yüksekliği:275 m

Gövde Hacmi:2.831.729 m3

Ünite Sayısı:3 adet

Türbin Tipi:Düşey Eksenli Francis

Ünite Gücü: 180 MW

Toplam Kurulu Güç: 540 MW

Yıllık Enerji Üretimi:1 817 GWh/yıl

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